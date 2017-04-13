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Общество

Митрополит Евсевий попросил прощения у псковичей

12 апреля, накануне Великого четверга Страстной седмицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий провел общую исповедь в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Владыка, подавая пример верующим, первым испросил прощения у всех присутствующих, сказав: «И я, как человек, согрешаю разными грехами пред Богом. Кого-то мог смутить, мог не так поступить, не так ответить, поэтому в этот вечер, стоя перед вами, прошу и меня простить: простите меня, дорогие отцы, братья и сестры!»

Фото с pskov-eparhiya.ru

Затем был совершен чин общей исповеди, после которого каждый прихожанин мог лично подойти к священнику и принести покаяние в своих согрешениях. «А теперь, подходя к священнику, помните, что исповедь должна быть искренней, как перед Богом, чтобы мы после покаяния и исповеди почувствовали близость Божию к нашему сердцу. И другое можно сказать в этот вечер: одни говорят, что надо чаще причащаться, другие говорят – надо готовиться. Когда ваша совесть, когда ваша душа говорит, что нужно принять Святые Христовы тайны – идите, но только готовьтесь к этому. Прежде всего, готовиться нужно молитвой и, конечно, не пустословить и не осуждать никого, чтобы это было подготовкой духовной, как в старину называли «говение», - обратился к богомольцам псковский архипастырь.

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