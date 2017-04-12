Сторонникам санкций против Крыма откажут в участии в госзакупках

07:58, 13 апреля 2017, ПАИ

Производители программного обеспечения, поддержавшие санкции против Крыма, будут отлучены от участия в российских госзакупках. Минкомсвязи при участии Института развития интернета (ИРИ) разработало постановление, вводящее новые ограничения на рынке ПО. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время государственные инстанции обязаны использовать в работе отечественный софт, однако в нем могут применяться зарубежные компоненты. Теперь в постановлении Правительства «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» появятся дополнения.

«Минкомсвязи России продолжает совершенствовать законодательство в этой сфере на основе правоприменительной практики», — сообщили в пресс-службе министерства.

В ИРИ отметили, что в интересах безопасности необходимо обеспечить независимость от иностранных технологий. Именно поэтому было решено ответить на «IT-блокаду» Крыма. Дело в том, что такие компании, как Oracle, IBM, Microsoft, Google или Apple лишили крымчан полноценного доступа к своим продуктам. Теперь же компании будут отсортированы по принципу участия в этом процессе. Поддержавшим санкции информационной блокадой вход на российский рынок будет закрыт, поясняет газета.

