0
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
09:48
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
17:35
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
11:08
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
09:17
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

В России выросла доля ущерба от финансовых преступлений

В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Сводный годовой отчет о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам прошлого года.

Сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Причем и ущерб от финансовых преступлений, и их доля в совокупном объеме постоянно растут. Так, в 2015 году на их долю приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд руб., в 2014 году — 53,8 млрд руб.

Из доклада следует, что наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков. Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015-2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД.

Как заявляют в правоохранительных органах, Центробанк действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы. Однако, как отмечают эксперты, у Банка России фактически «связаны руки». Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 2
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 4
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 4
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
10 апреля 2017
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
10 апреля 2017
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
10 апреля 2017
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО) 1
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
10 апреля 2017
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи 5

Идет загрузка...