В России выросла доля ущерба от финансовых преступлений

08:30, 13 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Сводный годовой отчет о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам прошлого года.

Сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Причем и ущерб от финансовых преступлений, и их доля в совокупном объеме постоянно растут. Так, в 2015 году на их долю приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд руб., в 2014 году — 53,8 млрд руб.

Из доклада следует, что наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков. Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015-2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД.

Как заявляют в правоохранительных органах, Центробанк действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы. Однако, как отмечают эксперты, у Банка России фактически «связаны руки». Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор.

