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Экономика

Минпромторг направит 4,5 млрд рублей на индустриальные парки в регионах

В 2017 году Министерство промышленности и торговли РФ собирается направить 4,5 млрд рублей на поддержку индустриальных парков в регионах. При этом в течение ближайших пяти лет планируется стандартизировать сами проекты таких парков, промышленных технопарков и кластеров, заявил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных. Об этом сообщает ТАСС.

А. Беспрозванных отметил, что программы поддержки индустриальных парков позволяют компенсировать их резидентам затраты на инфраструктуру в части определенных налогов в бюджет. «Чем больше резидент заплатит налогов в федеральный и региональный бюджет, тем больше он получит в качестве компенсации своих затрат», - пояснил он.

Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга добавил, что в течение пяти лет предполагается провести стандартизацию инфраструктурных площадок для развития промышленности: «Для выравнивания ситуации в регионах Центральной России и Дальнего Востока РФ мы вводим стандартизацию индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров в регионах. Чтобы они были все одного современного уровня. Эта работа будет проделана в течение пяти лет».

Кроме того, по его словам, при большом количестве парков в европейской части России их наполняемость составляет 35-50%.

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