Жительница Пыталовского района фиктивно зарегистрировала двух граждан Узбекистана

10:28, 13 апреля 2017, ПАИ

В Пыталовском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что жительница Пыталовского района, предоставив в орган миграционного учета заведомо ложные сведения, фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства двух граждан Узбекистана без намерения предоставить им жилое помещение для проживания.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства, иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.