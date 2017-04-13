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Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля

С 21 по 23 апреля в деревне Самолва Гдовского района состоится 11-й Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», территориально-временные рамки фестиваля – Русь и Европа XIII века.

Открытым днем для зрителей будет 22 апреля. В 10:50 состоится панихида по воинам дружины Князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище, в 11:00 – торжественный митинг у той же церкви.

В это же время  начнётся репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии, а в 13:00 в деревне Самолва можно будет увидеть саму реконструкцию: маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.

В 14:30 состоится награждение победителей. 

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