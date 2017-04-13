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Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит водителю, совершившему смертельное ДТП в Стругокрасненском районе

66-летний житель Стругокрасненского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 20 декабря 2016 года около 9:00 обвиняемый за рулем технически исправного автомобиля Renault Symbol на дороге Цапелька — Струги Красные выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий. В результате автомобиль занесло. Он съехал в кювет, где перевернулся.

Пассажир машины получил травмы, оказавшиеся смертельными.

Уголовное дело направлено в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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