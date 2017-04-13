4
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
20:36
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
11:18
Два года до приказа
20:09
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
18:10
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России»
11:06
Псковский политкалендарь: Март 2017 года
10:40
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
Еще новости
Политика

К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ

11 апреля Псковский городской суд приговорил секретаря Псковского городского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова к 20 часам общественных работю Об этом Псковскому агентству информации сообщил он сам. Какие именно работы и где они будут происходить, по словам Дмитрия Михайлова, он позже узнает от судебных приставов.

«Приговорили меня к этим работам за то, что 23 февраля я поздравил жителей Пскова с Днём Советской Армии и Военно-морского флота - провёл публичное мероприятие. Это был автопробег. Я три раза подавал уведомления в Управление внутренней политики администрации Псковской области. Мы ежегодно проводим такой автопробег, а тут нам заявили, что все главные улицы Пскова одновременно ремонтируются. Раз запретили, мы поменяли маршрут, второй раз запретили, третий. С их стороны альтернативный маршрут нам не предложили, поэтому мы поехали так», - уточнил Дмитрий Михайлов.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 4
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
12 апреля 2017
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
11 апреля 2017
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России»
08 апреля 2017
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России» 8
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
07 апреля 2017
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
06 апреля 2017
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 3
Кристальность
03 апреля 2017
Кристальность 40
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 6

Идет загрузка...