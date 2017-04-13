К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ

09:57, 13 апреля 2017, ПАИ

11 апреля Псковский городской суд приговорил секретаря Псковского городского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова к 20 часам общественных работю Об этом Псковскому агентству информации сообщил он сам. Какие именно работы и где они будут происходить, по словам Дмитрия Михайлова, он позже узнает от судебных приставов.

«Приговорили меня к этим работам за то, что 23 февраля я поздравил жителей Пскова с Днём Советской Армии и Военно-морского флота - провёл публичное мероприятие. Это был автопробег. Я три раза подавал уведомления в Управление внутренней политики администрации Псковской области. Мы ежегодно проводим такой автопробег, а тут нам заявили, что все главные улицы Пскова одновременно ремонтируются. Раз запретили, мы поменяли маршрут, второй раз запретили, третий. С их стороны альтернативный маршрут нам не предложили, поэтому мы поехали так», - уточнил Дмитрий Михайлов.