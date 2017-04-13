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Общество

Более 4 тысяч псковских работодателей заключили соглашения с ПФР по назначению пенсий сотрудникам

В Псковской области 4 тысячи 109 работодателей заключили с территориальными органами Пенсионного фонда соглашение об электронном информационном взаимодействии  в части представления документов  для назначения пенсии своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

Наиболее крупные работодатели, подключившиеся к информационному взаимодействию, это  ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», МП Пскова «Горводоканал», МП Великих Лук «Горводоканал», МП Пскова «Псковские теплосети», ООО «Империал», ООО «Велмашсервис».

Управляющий Отделением Наталья Мельникова пояснила, что, заключая соглашение об информационном взаимодействии, кадровые службы получают возможность  направлять в органы ПФР заявление и документы, необходимые для назначения пенсии, в электронном виде, по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью на основании письменного согласия работника на передачу и обработку его персональных данных.

В свою очередь, территориальные органы ПФР при необходимости оказывают содействие будущему пенсионеру  в направлении запросов в архивные организации для подтверждения  стажа работы или иной деятельности, среднемесячного заработка.

Заблаговременная работа  по оценке документов, необходимых для назначения пенсии, начинается, как правило, за 6 месяцев до наступления права на пенсию и завершается не менее чем за месяц.

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