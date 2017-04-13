0
12:50
Читатели ПАИ увидят цирк
12:37
В Пскове появится кафе-дебаркадер
10:53
Дело вкуса: Псковская кухня международного гастрофорума
10:42
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
09:41
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
07:48
Чистый четверг наступил у православных христиан
22:16
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
Еще новости
Общество

Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области

Многофункциональный центр Псковской области принял уже 98 заявлений на выдачу международных водительских прав и дубликатов общенациональных удостоверений на право управления транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский.

По его словам, в настоящий момент в соответствии с соглашением, подписанным с УМВД России по Псковской области, МФЦ осуществляет только приём документов и заявлений, однако, выдачу и изготовление прав производят уполномоченные отделы ГИБДД.

«Это связано с тем, что, несмотря на принятые изменения в постановление Правительства об утверждении правил выдачи соответствующих документов, в настоящий момент есть некая нормативная коллизия, и этот вопрос не урегулирован юридически», - сказал Джамиль Хиндринстанский и пояснил, что действующий административный регламент МВД запрещает выдачу водительских прав на базе МФЦ.

«В связи с этим в ближайшее время мы ожидаем, что все подзаконные норм акты по линии МВД будут приведены в соответствие, и будет организована выдача прав непосредственно на базе МФЦ», - добавил директор учреждения.

Он также отметил, что параллельно проводятся организационно-технические мероприятия для оптимизации процедур взаимодействия между МФЦ и УМВД.

«Прием МФЦ обеспечил, а выдачу мы обеспечим тогда, когда соответствующие функции МВД сможет нам напрямую передать», - заключил Джамиль Хиндринстанский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Читатели ПАИ увидят цирк
13 апреля 2017
Читатели ПАИ увидят цирк
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 2
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
13 апреля 2017
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
13 апреля 2017
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
Чистый четверг наступил у православных христиан
13 апреля 2017
Чистый четверг наступил у православных христиан
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными
12 апреля 2017
Людей с доходами ниже 15,5 тысяч рублей россияне считают бедными 1
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
12 апреля 2017
Как правильно выбрать продукты к Пасхе советует псковский Роспотребнадзор
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля
12 апреля 2017
Небольшие дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 апреля

Идет загрузка...