Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области

10:42, 13 апреля 2017, ПАИ

Многофункциональный центр Псковской области принял уже 98 заявлений на выдачу международных водительских прав и дубликатов общенациональных удостоверений на право управления транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский.

По его словам, в настоящий момент в соответствии с соглашением, подписанным с УМВД России по Псковской области, МФЦ осуществляет только приём документов и заявлений, однако, выдачу и изготовление прав производят уполномоченные отделы ГИБДД.

«Это связано с тем, что, несмотря на принятые изменения в постановление Правительства об утверждении правил выдачи соответствующих документов, в настоящий момент есть некая нормативная коллизия, и этот вопрос не урегулирован юридически», - сказал Джамиль Хиндринстанский и пояснил, что действующий административный регламент МВД запрещает выдачу водительских прав на базе МФЦ.

«В связи с этим в ближайшее время мы ожидаем, что все подзаконные норм акты по линии МВД будут приведены в соответствие, и будет организована выдача прав непосредственно на базе МФЦ», - добавил директор учреждения.

Он также отметил, что параллельно проводятся организационно-технические мероприятия для оптимизации процедур взаимодействия между МФЦ и УМВД.

«Прием МФЦ обеспечил, а выдачу мы обеспечим тогда, когда соответствующие функции МВД сможет нам напрямую передать», - заключил Джамиль Хиндринстанский.