Останки погибшего в годы войны в Псковской области солдата перезахоронили в Приморье

10:05, 13 апреля 2017, ПАИ

В городе Артёме Приморского края состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Федора Просветова, погибшего в 1944 году в Псковской области. Как сообщает Первое интернет-телевидение Приморья, торжественная церемония захоронения прошла на кладбище «Подгороденка». Солдата похоронили со всеми воинскими почестями рядом с его супругой.

Федор Просветов был призван на войну в 1944 году. Жил он в районе станции Угольная, которая в те годы относилась к Артему. С сентября 1944 года родные ничего не знали о судьбе бойца: он считался без вести пропавшим. Тем не менее, имя его было высечено на мемориальных плитах у памятника артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В феврале потомки Федора Просветова получили информацию об обнаружении его останков в Псковской области от поисковой группы межрегиональной молодежной общественной организации «Тризна». Отмечается, что личность солдата удалось установить благодаря красноармейской книжке, где была указана его супруга и место призыва в ряды армии.

На сайте поискового отряда «Тризна» сообщается, что останки бойца были найдены в ноябре 2016 года в ходе разведывательного выезда на территории Пушкиногорского района.