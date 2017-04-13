В связи с отстрелом котов полиция советует жителям Порхова обратиться в дежурную часть

11:17, 13 апреля 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области посоветовали жителям Порхова, где мужчина отстреливает котов, обратиться в отдел полиции. «Непонятно, кто непосредственно производит отстрел, и пускай направляют ближайший патрульный наряд для выяснения обстоятельств», - заявили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

«Потому что сейчас он по животным стреляет, завтра он по человеку начнет стрелять», - добавили в ведомстве.

Однако, в псковской полиции не смогли вспомнить случаев обращений в дежурную часть с такими проблемами.