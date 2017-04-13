Особенности голосования военнослужащих обсудил Николай Цветков с представителем Минобороны

11:29, 13 апреля 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков встретился с секретарем рабочей группы Министерства обороны Российской Федерации по организационно-техническому обеспечению избирательного процесса в Вооруженных Силах Российской Федерации полковником Андреем Колясниковым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, стороны обсудили взаимодействие по обеспечению избирательных прав военнослужащих и организацию предстоящего единого дня голосования в 2017 году, который намечен на 10 сентября.

Комментируя итоги встречи, Андрей Колясников сказал, что обсуждались вопросы взаимодействия Министерства обороны и Избирательной комиссии, участия военнослужащих в федеральных, региональных избирательных кампаниях, а также в местных выборах, предоставления списков избирателей и участия различных категорий военнослужащих в голосовании.

«Основной вопрос - это обеспечение участия в голосовании военнослужащих, чтобы у нас не было таких ситуаций, что где-то, кому-то не дали право проголосовать, поэтому, чтобы выполнить нормы закона, нормы Конституции Российской Федерации все вопросы, касающиеся участия военных в едином дне голосования мы обсудили», - отметил Андрей Колясников.

Он также добавил, что разговор также шел об участии в выборах тех военнослужащих, которые находятся вне мест постоянной дислокации, выполняя задачи военной службы, но имеют право голосовать.

Николай Цветков, в свою очередь, напомнил, что актуальность организации голосования различных категорий избирателей обсуждается Избирательной комиссией Псковской области со всеми их представителями. «Прошла встреча с представителем Минобороны РФ Андреем Колясниковым, который прибыл в Псковскую область, чтобы, в том числе, обсудить вопросы по подготовке и проведению единого дня голосования 2017 года. Мы рассмотрели вопросы связанные, в первую очередь, с организационным, кадровым и информационным обеспечением данной категории избирателей. Нам было принципиально важно разъяснить порядок участия военнослужащих в выборах в органы местного самоуправления, так как они имеют специфику, о которой всегда говорит Избирательная комиссия области»,- подчеркнул Николай Цветков.

Председатель избиркома также рассказал, что шел разговор о включении в состав участковых избирательных комиссии представителей воинских частей в качестве членов участковых комиссий с правом решающего голоса, которые будут обеспечивать организационное и методическое сопровождение голосования военнослужащих, непосредственно, на участках.

Николай Цветков добавил, что очень важно организовать системную работу по разъяснению того, какие выборы пройдут на территории Псковской области, донести в доступной форме до военнослужащих по контракту и по призыву, как они могут реализовать свое активное избирательное право, какие есть особенности, если они захотят стать кандидатами в депутаты, а в последующем - и депутатами, так как по этому поводу есть соответствующее разъяснение ЦИК России.

Николай Цветков и Андрей Колясников выразили уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии и сотрудничестве в ходе подготовки и проведения выборов различного уровня.