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Последствия 19 ДТП помогли устранить псковские спасатели за неделю

С 5 по 12 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых один человек погиб и 14 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В частности, пять раз специалисты выезжали на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период сотрудники ведомства деблокировали одного пострадавшего и погибшего. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего спасатели передали его медицинским работникам.

Кроме того, проводилась стабилизация транспортного средства.

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