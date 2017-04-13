Житель Орловской области остался без заказанного в Великих Луках самосвала и денег

11:31, 13 апреля 2017, ПАИ

Житель Орловской области остался без заказанного в Великих Луках самосвала и денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, индивидуальный предприниматель 1959 года рождения заинтересовался объявлением на одном из сайтов о продаже грузового автомобиля «МАЗ». Он связался по телефону с продавцом в Великих Луках, а тот затребовал предоплату. Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет 30 тысяч рублей и выехал в Псковскую область за обещанной машиной. В пути ему пришло сообщение о необходимости доплатить еще 50 тысяч рублей, что гражданин и сделал.

Когда же 11 апреля он прибыл в Великие Луки, представители «фирмы» перестали выходить с ним на контакт. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

Ещё одно мошенничество зафиксировали 12 апреля. 23-летнему великолучанину в социальных сетях пришло сообщение от имени его родной сестры из Санкт-Петербурга. Она просила перечислить ей денег. Молодой человек направил 4500 рублей. Однако, вскоре выяснилось, что никаких сообщений подобного рода сестра не отправляла. Стражи порядка в ходе проверки выясняют все обстоятельства произошедшего. У них есть основания полагать, что в этом случае злоумышленники сумели взломать аккаунт жительницы Северной столицы.

Кроме того, в Пскове неустановленный пока злоумышленник путем обмана завладел 10 тыс. рублей с банковской карты горожанина. Возбуждено уголовное дело.