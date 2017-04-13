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Культура

В экспоцентре на «Машиностроителе» пройдёт в этом году псковский Пасхальный фестиваль

В этом году Пасхальный фестиваль в Пскове состоится в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического отдела Молодёжного центра Андрей Таскаев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 13 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Таскаев напомнил, что праздник дважды проводился в Детском парке, но в этом году «погода не балует», поэтому организаторы обратились в Фонд гарантий и развития предпринимательства, который бесплатно предоставил для фестиваля экспоцентр на стадионе «Машиностроитель».

«Мы не могли пройти мимо такого всемирного праздника, как Пасха. С радостью предоставили площадку для проведения фестиваля», - подчеркнул заместитель директора Фонда Виталий Давыдов.  

«Хотели бы максимального приобщения молодежи, горожан, было бы прекрасно, если бы фестиваль посетили как можно больше жителей Пскова», - заявил Виталий Давыдов.

Напомним, что Пасхальный фестиваль состоится 23 апреля с 12:00 до 18:00.

С 12:30 до 13:30 жителей города ждет интерактивное общение и творческие номера от клуба элитного собаководства.

С 13:30 до 16:00 горожане смогут посетить научное шоу «Открывашка», развлекательную программу от Бюро интересных событий «Обними слона», а также принять участие в народных забавах — хороводах и катание яиц.

Конкурс на лучший Пасхальный кулич начнется в 15:00, который пройдет по принципу «контрольной закупки»: псковичи попробуют угощение и отдадут свой голос лучшему. После подсчета голосов будут выбраны 3 победителя, которые получат сертификаты на бесплатное посещение SPA.

В  16:00 гостей ждет концерт.

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