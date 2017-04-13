С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове

12:20, 13 апреля 2017, ПАИ

Пасхальный фестиваль, который пройдёт 23 апреля в Пскове в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель», начнётся с молитвы, рассказал руководитель информационно-аналитического отдела городского Молодёжного центра Андрей Таскаев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 13 апреля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Таскаев отметил, что фестиваль включает в себя и религиозный, и культурологический аспект. По его словам, многие считают, что православие — это угрюмость, люди в черных одеждах, но «это всё обряды». «Христианство — это любовь и радость, а Пасха — это центр всей культуры», - подчеркнул Андрей Таскаев. Он добавил, что, как показала практика, пасхальная тема интересна детям.

Заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман отметил важность проведения Пасхального фестиваля и сказал, что «необходимо подхватывать эту волну, и с этого направления не сходить». Как представитель управления культуры, он заявил, что надо способствовать популяризации православных традиций, способствовать проведению таких праздников, как Пасхальный фестиваль.

Руководитель информационного отдела Псковского городского молодежного центра Дарья Сиротина отметила, что организаторы ежегодного Пасхального фестиваля ратуют за то, чтобы молодежь знала культуру своей страны, русские народные традиции. «Сейчас много негативной информации поступает для неокрепшего разума. Пасха — светлый праздник, и если молодежь будет участвовать в таких мероприятиях — это принесет только пользу», - сказала она.

«Хотелось бы, чтобы фестиваль стал по-настоящему народным праздником. Выйдите уже из социальных сетей, из-за стола пасхального, оторвитесь от телевизора, идите погуляйте», - призвал псковичей Андрей Таскаев.