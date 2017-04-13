Читатели ПАИ увидят цирк

12:50, 13 апреля 2017, ПАИ

Псковское агентство информации разыграет пригласительный билет на шоу-программу цирка-шапито «Крокус», которая состоится 15 апреля в 16:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Итоги розыгрыша билетов будут подведены 14 апреля в 15:00.

Победителей определят из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.