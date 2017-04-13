14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу

14:47, 13 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в 15:00 состоится подведение итогов конкурса, который Псковское агентство информации и Псковская областная филармония проводят в преддверии 43-го Фестиваля русской музыки в Пскове 21-26 апреля. Принять участие в конкурсе еще могут все читатели ПАИ.

Напомним, три победителя конкурса смогут получить по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победителей определят из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.

С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>>