Женский велосипед украл безработный в Красногородске
В Красногородском районе полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся данным, 12 апреля от дома в деревне Саурово свободным доступом был похищен женский велосипед.
Стражи порядка установили подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 40-летний безработный, судимый житель Красногородска.
Похищенное изъято. Ведется проверка.