Женский велосипед украл безработный в Красногородске

13:11, 13 апреля 2017, ПАИ

В Красногородском районе полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 12 апреля от дома в деревне Саурово свободным доступом был похищен женский велосипед.

Стражи порядка установили подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 40-летний безработный, судимый житель Красногородска.

Похищенное изъято. Ведется проверка.