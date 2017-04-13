Двое изборян угнали «Рено»

14:15, 13 апреля 2017, ПАИ

В Печорском районе задержаны молодые люди, подозреваемые в угоне транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Изборске от дома по улице Печорской был угнан автомобиль «Рено Логан». Подозреваемые в этом преступлении были установлены по «горячим следам». Ими оказались местные жители 19 и 13 лет.

Выяснилось, что молодые люди заметили, как владелец «Рено», уходя, забыл ключи зажигания в иномарке. Воспользовавшись этим, подозреваемые решили покататься. Через некоторое время машину они бросили.

Стражи порядка нашли автомобиль. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.