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Спорт

Кубок области по настольному теннису разыграют в Великих Луках

15-16 апреля в городе Великие Луки пройдет Кубок Псковской области по настольному теннису. Об этом Псковскому агентству информации  сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на  Государственный комитет области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях примут участие порядка 50 человек из разных районов региона, которые ранее прошли отборочные соревнования.

За звание лучшего спортсмены будут соревноваться в пяти разрядах: мужской и женский одиночный личный, мужской и женский парный, смешанный парный. Победители получат кубки, медли и грамоты.

Соревнования пройдут в Великолукской детско-юношеской спортивной школе «Центр единоборств» на улице Клевцова, дом. 4. Организатором мероприятия выступает Федерация настольного тенниса Псковской области.

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