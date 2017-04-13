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Общество

Жители дома 16а по улице Коммунальной в Пскове обсудили с депутатом проект ремонта двора

Жители дома № 16а по улице Коммунальной в Пскове обсудили с депутатом городской Думы Ильей Комиссаровым проект ремонта двора, который включен в план благоустройства территорий на 2017 год. Во встрече также приняли участие представители Управления городского хозяйства администрации города, управляющей организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Жителей еще раз ознакомили с проектно-сметной документацией по ремонту. Псковичи интересовались уклонами водостока, поскольку в сейчас вопрос водоотведения на этой территории стоит остро. Кроме того, на встрече было определено место для установки мусорного контейнера. Ремонт въезда на дворовую территорию также будет выполнен, увеличится число парковочных мест.

Фото с pskovgorod.ru

Как рассказал депутат Илья Комиссаров, жители двора на Коммунальной, 16а несколько лет ждали ремонта территории: «Хочу поблагодарить псковичей за терпение и понимание. В этом году двор стоит в плане, сумма выделяется значительная - 2,5 миллиона рублей. Псковичи понимают, что это шанс преобразить свой двор, проявляют активность, выходят с предложениями. Это значит, что общественный контроль за ремонтом и содержание после него люди будут осуществить с точки зрения хозяев этой территории».

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