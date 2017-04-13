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Общество

Реорганизацию Комбината благоустройства обсудят на сессии депутаты Псковской гордумы

17 апреля в 10:00 состоится внеочередная 80-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в проект повестки дня сессии включены 12 вопросов, касающихся жизнедеятельности города.

Народные избранники обсудят изменения в бюджет Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в Прогнозный план приватизации муниципального имущества. Также они рассмотрят реорганизацию «Комбината благоустройства» в «Специализированную службу», одобрят несколько сделок.

Кроме того, в повестку вошли вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» и почетной грамотой гордумы.

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