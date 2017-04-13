Яблоки без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
13 апреля в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 2 тонн свежих яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.
Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, а владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.