Юная псковичка предпочла своим родителям детский дом

14:14, 13 апреля 2017, ПАИ

За год в Псковской области отмечены три случая, когда дети попросили лишить их родителей родительских прав. Об этом на встрече с губернатором Андреем Турчаком рассказала Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова и призналась, что потрясена этим, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«В каком возрасте?» - уточнил глава региона. Детский омбудсмен ответила, что такие просьбы поступили от подростков 15 лет и старше, и связаны они с жестоким обращением по отношению к ним. «Прокурор говорил о том, что каждый уход ребенка из семьи необходимо контролировать в рамках 156 статьи Уголовного кодекса РФ [неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — прим. ред.]. Но у нас иногда получается, что семьи, в которых злоупотребляют, относятся к своим детям с бОльшим вниманием, чем в тех семьях, которые со стороны внешне благополучные, а внутри над ребенком издеваются и истязают. У меня три примера за год, к сожалению. Решали вопрос, помогали, отрабатывали с психологами и с родителями. Два случая закончились тем, что детям исполнилось 18 лет, и они сами решают свою судьбу, а в одном случае девочка находится в детском доме и не собирается возвращаться в семью». По ее словам, это нонсенс, когда дети хотят оставаться без родителей, и им комфортно проживать в социальном учреждении.

Также Наталия Соколова отметила, что тематика обращений свидетельствует о том, что практически во всех сферах (безопасность, здоровье, образование, жилищные условия) есть нарушения прав детей. «Мы пытаемся их решить совместно с органами госвласти и привести в соответствие, чтобы дети не страдали. Это к вопросу, о котором я уже говорила, когда по закону родители могут передать своего ребенка на полгода в социальное учреждение в связи с тяжелым финансовым положением, но дети остаются там на год, на два».

Наталия Соколова считает, что это говорит о недостаточной эффективности межведомственного взаимодействия по работе с семьями, по реабилитации семей, «чтобы им помочь либо закодироваться, либо трудоустроиться».

«У меня есть несколько примеров, когда я знакомлюсь с девочкой-пятилеткой в приюте, спрашиваю, где твои родители, она говорит, что они делают ремонт. Выясняется, что они уже полгода делают ремонт. Я выезжаю в Опочку, знакомлюсь с семьей, они там живут в бараке, без работы», - привела пример уполномоченный по правам ребенка.

В продолжение разговора губернатор спросил о социальных паспортах, по которым необходимо завершить работу. «Нам Управление социальной защиты населения докладывало, что в 13-ти муниципальных образованиях такая паспортизация проведена. Теперь задача - довести этот массив информации до районных прокуроров, до начальников отделов полиции, и у вас этот реестр должен быть. Я думаю, что это как раз вопрос межведа, профилактики», - сказал он.

«Верно, - согласилась детский омбудсмен. - Причем, когда выезжаешь на место, знакомишься с коллегами из опеки, из полиции, подразделений по работе с несовершеннолетними, они все докладывают, что работа ведется. Но получается, что одни занимаются одним, другие — другим, а то, что должно быть прописано в социальном паспорте в виде социально-реабилитирующих мер, этого нет».

Андрей Турчак уточнил, что паспортизация проводится не для того, чтобы установить факт и реестр составить, а для того, чтобы по каждому конкретному случаю должен быть алгоритм решения проблемы.

Наталия Соколова согласилась с тем, что это очень важно. «Особое внимание уделяется детям-сиротам и семьям неблагополучным. По статистике количество детей, родители которых лишены родительских прав, увеличилось; количество родителей, лишенных родительских прав, увеличилось, где оба родителя — тоже увеличилось», - констатировала она и добавила, что на протяжении трех лет в правах были восстановлены всего двое при 219 лишенных родительских прав, и число ограниченных в правах родителей почти в два раза выросло.

«О чем это говорит?» - спросил Андрей Турчак. «Две стороны я тут вижу. Для меня здесь чисто негативный момент с точки зрения уполномоченного по правам ребенка, потому что это очень опасная тенденция. Органы опеки изымают детей из неблагоприятной семьи, не помогая этой семье встать на ноги, но забывают о том, что у нас стоит задача сохранения кровной семьи. И президент об этом говорит, что наша задача — сохранение не любой семьи, а кровной семьи. Это та формулировка, которая отсутствует у нас сегодня в Семейном кодексе», - уточнила Наталия Соколова.

«С другой стороны, это говорит о положительном моменте, что органы опеки внимательнейшим образом занимаются этой проблемой, и не допускают тех ситуаций, которые потом вылезают в передаче «Пусть говорят» и в желтой прессе, где ребенок убил бабушку свою и так далее», - дополнил глава региона.

А детский омбудсмен заметила, сообщения в СМИ не всегда соответствует истине. «Об этом тоже надо говорить», - подчеркнул Андрей Турчак. «Именно поэтому стоит задача контролировать органы опеки в части реализации статьи 77 Семейного кодекса РФ», - сказала уполномоченный. «Это ваша работа. Здесь баланс нужен», - продолжил губернатор.

В ответ Наталия Соколова доложила, что создана рабочая группа при уполномоченном, куда входят представители, имеющие право участвовать в принятии решения. «И в случае спорных моментов мы собираемся и обсуждаем. У нас по Печорам была такая ситуация, правда, не с кровной семьей, а с опекаемыми детьми, когда оказалось, что муж опекуна был судим за убийство. Этот факт был сокрыт, и дети были отданы в семью. А потом ребенок пришел в школу с побоями, и детей изъяли из семьи. Они сейчас находятся в безопасных условиях, мы с ними встречаемся, общаемся, но опекуны пытаются через суд вернуть себе права», - рассказала она.