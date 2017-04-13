Жильё и образование стали главными темами обращений к псковскому детскому омбудсмену

14:18, 13 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году число обращений к уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области по сравнению с 2015-м выросло в два раза. Об этом детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала на встрече с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам Наталии Соколовой, в прошлом году поступили 137 письменных зарегистрированных обращений, она приняла 87 заявителей, в 2015 году их было только 40. «В 2016 году к нам стали обращаться непосредственно несовершеннолетние, а не только их законные представители, их родители, соседи, представители органов власти», - отметила правозащитница. «Очень много телефонных обращений, то есть, отрабатываем «по звонку», что добавляет работы», - добавила она.

«Это говорит о том, что вам поверили», - прокомментировал Андрей Турчак.

Наталия Соколова также проинформировала главу региона о том, что проехала большинство районов региона, познакомилась с работой образовательных, социальных учреждений, с детьми, открыла свою группу «ВКонтакте». «Плюс на встрече я даю ребятам свой контакт [адрес своей страницы] именно в социальной сети и ребята выходят, делятся, спрашивают совета, и это не учитывается в количестве официальных обращений», - рассказала она.

Детский омбудсмен отметила, что первое место среди обращений занимает тема образования. «Претензии к системе?» - уточнил Андрей Турчак.

«Нет, увеличилось количество обращений, связанных с межличностными отношениями. То есть это не претензии к системе, к работе педагогических кадров. В первую очередь это — конфликты», - пояснила Наталия Соколова.

Она сообщила, что также поступают обращения по устройству в дошкольные образовательные учреждения Пскова. Причём речь идёт о детях в возрасте от полутора до трёх лет. «Пытаемся работать с Игорем Владимировичем [Прокофьевым, начальником Управления образования администрации Пскова], какие-то альтернативные формы предлагать, неполный день и так далее», - доложила детский омбудсмен.

Вторым по числу поступивших обращений Наталия Соколова назвала жилищный вопрос: улучшение жилищных условий, проблемы с ЖКХ, плохие бытовые условия, выселение из жилого помещения.

«Впервые столкнулась в 2016 году с проблемой, связанной с нашими Вооруженными Силами, когда военнослужащий после развода выселяет жену с ребенком из служебного жилья», - рассказала правозащитница. Андрей Турчак отметил, что и в его адрес поступали несколько таких обращений.

«По закону жилье принадлежит армии, и ответственным квартиросъемщиком является военнослужащий, поэтому здесь тема несовершенства законодательства», - сказала Наталия Соколова.

«Мы официально эти обращения не просто перенаправляли в Департамент имущественных отношений Министерства обороны, а у нас даже встреча была на эту тему. Позиция по праву у них абсолютно правильная. Но в одном случае мы с комдивом нашли творческое решение и провели воспитательную беседу. Я думаю, что так будет быстрее, призывать их морально к мужской ответственности», - резюмировал губернатор.