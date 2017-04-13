Система летнего отдыха в Псковской области готова к оздоровительной кампании

14:37, 13 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области система летнего отдыха готова к оздоровительной кампании 2017 года. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова на встрече с губернатором Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Детский омбудсмен рассказала, что в ближайшее время, 26 апреля, мы планируем круглый стол на тему «Детский лагерь глазами детей». По ее словам, сейчас «Российское движение школьников», «Содружество активной молодежи» проводят опрос по школам, каким родители и дети видят детский отдых в лагере. «Это не на 2017-й год, это уже с перспективой на следующий год, потому что уже запущены кампания и конкурсы. В прошлом году мы проводили нечто подобное, но менее массово. В этом году мы решили сделать пошире, по инициативе самих ребят», - уточнила Наталия Соколова.

Губернатор спросил, готова ли система летнего отдыха к оздоровительной кампании 2017 года «не только по материальным вопросам, а по содержательной части».

«Я как раз на эту сторону меньше смотрю, для этого есть Роспотребнадзор. У нас, слава Богу, налаживается работа с вожатыми. Сейчас в течение года идет подготовка вожатых, студентов ПсковГУ и тех ребят, которые уже закончили вуз и хотят быть вожатыми. Обучаются по субботам на базе Центра детского отдыха и оздоровления. Я была у них на прошлой неделе, мы с ними встречались и говорили о правах ребенка. На следующей неделе у них выездной инструктив с экзаменом. Ребята будут специалистам рассказывать свое видение того, как они будут работать, какие там могут быть нюансы, проблемы и так далее», - ответила Наталия Соколова.

Она добавила, что в прошлом году многие лагеря отметили качественную работу учащихся Опочки, «потому что там идет педагогическая подготовка».