Наталия Соколова: Для детей обесценилась жизнь, они игру играют

14:58, 13 апреля 2017, ПАИ

Для детей обесценилась жизнь, они игру играют, заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на встрече с губернатором Андреем Турчаком. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Детский омбудсмен отметила, что работает в тесном взаимодействии с органами опеки, с соцзащитой, образованием, здравоохранением. «К сожалению, общаясь с ребятами, понимаю, что для них обесценилась жизнь, они игру играют. Школа — это определенная игра. Когда они уходят в социальные сети, и, не дай Бог, заканчивают свою жизнь суицидом, это не конечная точка в их понимании жизни, а завершение игры и дальше, думают они, есть продолжение», - сказала она.

Наталия Соколова также поделилась, что ребята, попытавшиеся покончить с собой, признаются, что «не понимали, что на этом все». «Их мнение, что к ним все придут, поплачут, а они встанут и скажут: «Я вам всем все прощаю, хорошо, что вы меня пожалели, и я вот такой живой и счастливый», - рассказала уполномоченный.

Она подчеркнула, что видит необходимость говорить об этом на федеральном уровне. По ее словам, если дети живут в виртуальном мире, нужно сделать Интернет полезным, «чтобы они могли, например, зарегистрироваться для участия в олимпиаде, нажав один раз кнопку, а не пройдя 38 этапов».

«И должна быть какая-то система мотивации. Потому что для кого-то мотив — это лайки, и нужно этот лайк чем-то заменить», - согласился глава региона.