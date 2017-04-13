Губернатор поставил задачу до конца года сформировать институт помощников детского омбудсмена

14:47, 13 апреля 2017, ПАИ

Создание института общественных помощников уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области назвал одной сверхзадач на 2017 год глава региона Андрей Турчак на встрече с детским омбудсменом Наталией Соколовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Наталия Соколова отметила, что институт помощников ей «не просто нужен, а очень нужен».

«По Великим Лукам у меня есть такой человек, он именно общественный помощник. У меня скорее такие - хелперы, как я их называю», - рассказала она. Среди них, по словам омбудсмена, есть юристы, бывшие прокурорские работники, кому она звонить и просит выехать по обращению и посмотреть, что же происходит. «Это могут быть мои старые добрые знакомые-педагоги, либо еще есть категория школьников, которые закончили школу. И еще руководители клубов, Домов культуры, они активно подключились, на их базе мы проводим приемы граждан», - пояснила правозащитница.

В качестве примера, когда участие общественного помощника было необходимо, она привела межличностных конфликт учеников, возникший в школе №8 Пскова, который перерос в конфликт родителей. «Казалось бы – Псков, но я нахожусь на совещании. Я считаю, что там просто необходим был представитель от уполномоченного, - заявила Наталия Соколова. - Сегодня я поехала общаться с детьми».

Андрей Турчак уточнил, есть ли в школе №8 служба медиации. «Эту службу как раз привлекли к разрешению конфликта, - проинформировала правозащитница. - Родители, конечно, зачастую становятся причиной продолжения конфликтных отношений».