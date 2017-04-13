Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области

18:34, 13 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днём - от +3 до +8.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.