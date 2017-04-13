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Общество

Репетиция ЕГЭ пройдёт в Пскове 14 апреля

14 апреля в Пскове состоится городской репетиционный экзамен по русскому языку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Экзамен-репетиция пройдёт на базе шести пунктов проведения (ППЭ), утвержденных Государственной экзаменационной комиссией Псковской области. Это лицей №4 «Многопрофильный», Гуманитарный лицей, средняя школа №18, Естественно-математический лицей №20, средние школы №23 и №24. В основной период ЕГЭ, который стартует 29 мая, выпускники будут сдавать экзамены в тех же пунктах проведения.

«Целью репетиционного экзамена является отработка технологии проведения и алгоритм действий его участников. Пробный экзамен также должен способствовать снятию предэкзаменационного стресса у выпускников», - сообщили в Управлении образования администрации города. В репетиционном экзамене, продолжительность которого составит 3 часа 30 минут, примут участие более 1 тысячи выпускников, около 300 педагогов общеобразовательных учреждений.

Итоги репетиционного экзамена подведут непосредственно в школах. Дальнейшую работу педагоги будут строить с учётом полученных результатов, внося, если необходимо, коррективы в процесс обучения.

Напомним, в 2016 году значение среднего балла по русскому языку у псковских школьников было максимальным за весь период проведения ЕГЭ с 2002 года и составило 72 балла, в 2015 - 67,9 баллов. Кроме того, 33% выпускников муниципальных образовательных учреждений (339 человек) смогли набрать свыше 80 баллов по русскому языку, а 14% (144 человека) получили более 90 баллов.

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