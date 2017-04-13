Психологи и сотрудники службы медиации нуждаются в переподготовке, считает псковский детский омбудсмен

15:47, 13 апреля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова считает, что работающие сегодня в регионе психологи и сотрудники службы медиации нуждаются в профессиональной подготовке. Об этом она заявила на встрече с губернатором Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Наталия Соколова отметила, что, судя по общению с педагогами на конкурсе «Учитель года», службы медиации в большинстве школ функционируют. «Но я бы подняла вопрос эффективности, потому что все люди, которые работают в этих службах медиации [психологи, социальные педагоги], они, конечно, требуют профессиональной переподготовки. Потому что время другое уже. Многие не знают множества вещей, на чем сегодня «сидят» дети, не знают, в чем они заинтересованы», - пояснила правозащитница. Она добавила, что, например, сама узнала про «Перископ» только 13 ноября прошлого года, несмотря на то, что «крутится-вертится в социальных сетях».

По словам омбудсмена, сами психологи и социальные педагоги признают, что сильно отстают от детей и переподготовка требуется. «А еще, мы говорили с Юрием Николаевичем Инстранкиным [начальник Управления МВД России по Псковской области], что очень требуется переподготовка, именно психологическая, инспекторам по делам несовершеннолетних. Не умеют они общаться с нашими детьми», - сказала Наталия Соколова.

Также она сообщила, что говорила с психологами о создании регионального круглосуточного кризисного центра. «Вы ставили задачу, и сейчас это обсуждается. Я думаю, что это очень могло бы помочь в работе и детям, и взрослым», - отчиталась правозащитница губернатору.

«Может быть, нам предусмотреть в госзадании Института повышения квалификации работников образования, который у нас есть, курсы повышения квалификации, семинары именно для медиаторов и инспекторов ПДН?» - предложил Андрей Турчак.

Наталия Соколова ответила, что обучение медиаторов очень дорогостоящее, но в Псковской области есть люди, которые прошли это за свой счет и готовы обучать других.

«Может быть, попробовать этот проект реализовать, хотя бы в привязке к городу Пскову», - сказал на это глава региона. Омбудсмен добавила, что подключить к этой работе нужно и Великие Луки, к тому же данный вопрос уже обсуждался с заместителем главы администрации города Ириной Бушенковой.

В итоге переподготовку служб медиации и инспекторов ПДН Андрей Турчак назвал ещё одной сверхзадачей Наталии Соколовой на текущий год.