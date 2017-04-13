Псковские подростки подозревают в краже медного кабеля

16:14, 13 апреля 2017, ПАИ

Двое безработных псковичей подозреваются в краже медного кабеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 7 на 8 апреля в Пскове с территории гаражей на Крестовском шоссе была совершена кража 100 метров медного кабеля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое безработных 17-летних псковичей, которые подозреваются в этой краже. Похищенный кабель стражи порядка обнаружили в одном из пунктов приема металла. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет устанавливаться причастность подростков и к другим подобным преступлениям.

Еще одно преступление совершено 8 апреля в Пскове в доме по улице Шелгунова. Пожилой мужчина лишился пенсионной банковской карты. Позже с неё пропали 9 тысяч рублей. По имеющимся данным, карту у пенсионера похитил 30-летний безработный мужчина. Ведётся проверка.