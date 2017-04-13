6 ответов на вопрос, почему информация о вашем бизнесе должна быть в мобильном приложении

15:40, 13 апреля 2017, ПАИ

«Информация о вашем бизнесе должна быть в мобильном приложении!» – утверждают создатели городского мобильного приложения «Мой Псков».

Вот некоторые плюсы, которые имеет владелец бизнеса, размещая о себе информацию в приложении:

1. Эффективная коммуникация с клиентом:

- информация обо всех новостях и событиях бренда;

- возможность совершить звонок прямо из приложения;

- оповещение через соцсети;

- техническое обслуживание - в подарок.

2. Повышение лояльности, привязка к бренду:

- приложение позволяет регулярно оповещать клиента об акциях, мероприятиях, ассортименте и другой информации.

3. Имидж компании:

- приложение является современным престижным инструментом в арсенале средств бренда.

4. Дополнительный интерактивный канал информации:

- альтернатива традиционным СМИ.

5. Скидки и бонусы пользователю приложения:

- дисконтные программы стимулируют потребителей, значительно повышают лояльность к бренду.

6. По статистике мобильные приложения используются в 86% против 14% использования браузеров.

Напомним, на главной странице приложения «Мой Псков» пользователям доступны анонсы информационных сообщений Псковского агентства информации, ознакомившись с которыми они могут перейти по ссылкам на сайт агентства.

Скачать приложение можно в Google Play и App Store.