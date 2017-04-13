6 ответов на вопрос, почему информация о вашем бизнесе должна быть в мобильном приложении
«Информация о вашем бизнесе должна быть в мобильном приложении!» – утверждают создатели городского мобильного приложения «Мой Псков».
Вот некоторые плюсы, которые имеет владелец бизнеса, размещая о себе информацию в приложении:
1. Эффективная коммуникация с клиентом:
- информация обо всех новостях и событиях бренда;
- возможность совершить звонок прямо из приложения;
- оповещение через соцсети;
- техническое обслуживание - в подарок.
2. Повышение лояльности, привязка к бренду:
- приложение позволяет регулярно оповещать клиента об акциях, мероприятиях, ассортименте и другой информации.
3. Имидж компании:
- приложение является современным престижным инструментом в арсенале средств бренда.
4. Дополнительный интерактивный канал информации:
- альтернатива традиционным СМИ.
5. Скидки и бонусы пользователю приложения:
- дисконтные программы стимулируют потребителей, значительно повышают лояльность к бренду.
6. По статистике мобильные приложения используются в 86% против 14% использования браузеров.
Напомним, на главной странице приложения «Мой Псков» пользователям доступны анонсы информационных сообщений Псковского агентства информации, ознакомившись с которыми они могут перейти по ссылкам на сайт агентства.
Скачать приложение можно в Google Play и App Store.