Около 12 тон чешских кормов для кошек и собак не пропустили в Псковскую область

16:29, 13 апреля 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрещен ввоз в Россию из Чехии сухих кормов для кошек и собак «Фитмин, Натика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Корма произведены в Чехии. Вес груза составил порядка 12 тонн.

Причиной запрета стали нарушения в оформлении сопроводительных и товаротранспортных документов, выявленные во время досмотра груза.