0
16:00
ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают
12:37
В Пскове появится кафе-дебаркадер
15:16
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
13:48
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
11:59
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:08
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей
17:19
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
Еще новости
Экономика

Около 12 тон чешских кормов для кошек и собак не пропустили в Псковскую область

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрещен ввоз в Россию из Чехии сухих кормов для кошек и собак «Фитмин, Натика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Корма произведены в Чехии. Вес груза составил порядка 12 тонн.

Причиной запрета стали нарушения в оформлении сопроводительных и товаротранспортных документов, выявленные во время досмотра груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 8
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр
12 апреля 2017
Рядом с кинотеатром «Победа» в Пскове хотят построить торгово-офисный центр 16
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
12 апреля 2017
Обратить внимание на псковское «Моглино» рекомендовал посол России министру сельского хозяйства Латвии
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12 апреля 2017
Начался «Платонический» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей
12 апреля 2017
Пасхальный стол жителям Псковской области обойдётся в 659 рублей 1
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
11 апреля 2017
Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области
Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной
11 апреля 2017
Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной
Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области
11 апреля 2017
Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области 6

Идет загрузка...