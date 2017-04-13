Сторонники «Единой России» предложили признать обман пенсионеров отягчающим обстоятельством

16:46, 13 апреля 2017, ПАИ

«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский отметил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.

«Мы предлагаем считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а именно: внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Также следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы», – пояснил Сергей Боярский.

«Клуб сторонников» намерен обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов с целью информирования и предупреждения вкладчиков пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег.

«И здесь мы должны как можно более подробно информировать пожилых людей о новых методах обмана через мобильный телефон или интернет», – сказал депутат, подчеркнув необходимость привлечь руководство ФСИН к решению этой проблемы.

В Пскове обсуждение темы защиты пожилых людей от разных мошенничеств прошло за «круглым столом», где собрались представители правоохранительных органов, общественных организаций, социальной сферы и депутаты - сторонники «Единой России». Участники «круглого стола» отметили, что в Псковской области на сегодняшний день в числе популярных обманных уловок - телефонные звонки от имени родственников с просьбой помочь деньгами и проверка счётчиков.

Так, в Пскове были задержаны лжеработники газовой службы, которые под видом проверки газового оборудования и счётчиков проникали в квартиру и похищали у пожилых людей сбережения. Кроме того, по-прежнему много случаев мошенничества связаны с хищением денег с банковских карт. Злоумышленники разными способами получают доступ к счетам пенсионеров.

«Разъяснять и ещё раз разъяснять, как надо разговаривать с незнакомыми людьми, как пользоваться правильно своей банковской картой, что не надо её отдавать кому-то, не называть все цифры, которые написаны и так далее. Это, наверное, главное, другого пути нет», - подчеркнул председатель псковского регионального координационного совета сторонников «Единой России» Дмитрий Хритоненков.