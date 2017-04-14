Спасти, нельзя пройти мимо

09:37, 14 апреля 2017, ПАИ

Проблема отношений между людьми и животными возникла не сегодня, но с каждым днём она становится всё острее. Человек всё больше отдаляется от природы, а домашние питомцы воспринимаются как атрибуты роскоши или игрушки, которые можно выкинуть за ненадобностью. А парадокс в том, что «культ котиков» и шквал «мимимишных» фото и видео в Сети соседствуют с дикими историями об издевательствах над животными, от которых кровь стынет в жилах. Конечно, это объясняется тем, что все люди разные: у одних дом давно превратился в зверинец, а у других живет только одинокий паучок в ванной, и то потому, что его ещё не нашли. Да и садисты были всегда, но в таком ли количестве?

Не стоит думать, что это касается кого угодно, только не нас, потому что всё происходящее - далеко за пределами Псковской области. Просто мы не всегда замечаем, что творится в соседней квартире или во дворе под окном. Взять, хотя бы, провинциальный Порхов, где какой-то «умник» решил пострелять по котам, чтобы они не ходили к его кошке, или же областной центр, где стабильно находят сбитых машинами животных, котов со спущенной шкурой или с отрезанными хвостами. А ведь все они не меньше нас нуждаются в заботе, любви и трепетном отношении, потому что перед человеком зачастую беззащитны.

Псковское агентство информации запускает проект «ПАИ-ZOO», цель которого - напомнить людям о том, что у животных тоже есть право на место под солнцем, и как часто наши судьбы зависят друг от друга. Одиноким существам мы постараемся помочь найти дом, домашним - не потерять его, а тем, кто за них в ответе, покажем, насколько велика роль животных в жизни человека.

«Все живые существа ищут счастья; так пусть же сострадание ваше распространяется на всех», - говорится в цейлонской хронике «Махавамса», составленной буддийским монахом еще в V веке. И больше всех сострадания ждут бездомные животные, которые в последние годы заполонили улицы больших и малых городов. Причин этому множество, на них мы останавливаться не будем, а поговорим о том, как может повлиять на ситуацию любой человек.

Наверное, каждый, кто хоть иногда смотрит под ноги, замечал просящий взгляд тощего облезлого кота или дворняжки с умными-преумными глазами. Таких особенно много сейчас, когда ослабленные после тяжелой зимовки животные выбираются на улицы в поисках еды. Реакция на такую встречу у всех разная – кто-то просто пройдет мимо, а кто-то может и ногой пнуть и так потрепанного жизнью хвостатого. Но у некоторых от такой картины сердце сжимается, и тогда у обитателя улицы появляется шанс обрести лучшую жизнь. Так вот, для тех, кто решил как-то поучаствовать в судьбе животного, вынужденного скитаться по городу, мы составили небольшой план действий по спасению бездомного. Поверьте, реализовать его совсем не сложно.

№1. Не навязываться. Даже если вы известный любитель живности, не нужно бросаться к котику и, тем более, собачке с распростёртыми объятиями. Особенно не следует этого делать тем, у кого опыта обращения с животными совсем нет. Для начала лучше держать дистанцию: например, если ваше внимание привлёк уличный пёс, посмотрите, если ли у него в ухе чип – он означает, что собака прошла через руки специалистов, привита и не опасна. Если же чипа нет, обратите внимание на поведение животного, его внешний вид – если пёс бросается на прохожих или истекает кровью, конечно, не нужно приставать к нему со своими, пускай даже благими, намерениями. Лучше поискать номер ближайшей ветклиники или зоозащитной организации, где животному помогут специально обученные люди. Таким же образом следует поступить и в том случае, когда совсем плохо выглядит найденный вами кот.

№2. Купить качественные продукты. А вот если животное не вызывает особых подозрений, смело идите в магазин за провизией! Не пожалейте для бездомного пса кусок хлеба и миску воды. Ну а купив килограмм дешёвых костей и мясных обрезков, вы устроите собаке настоящий пир. А вот дешевый специализированный корм лучше не покупать: от него уличному зверю может быть только хуже.

Подходить к обитателю улицы нужно медленно, не делая резких движений, тихо приговаривая что-то ласковое: как правило, такие животные боятся человека. А вот вам бояться не стоит: во-первых, животные это чувствуют и могут повести себя не так, как вам хочется, во-вторых, они никогда не нападают просто так. В общем, если у вас исключительно добрые намерения, а в руке нет палки, никто на вас не набросится.

№3. Поискать место в приюте. Итак, бродячие пёс и кот накормлены и счастливы. После этого один человек пойдет по своим делам, довольный сделанным добрым делом, а другой на кормежке не остановится и решит всерьез поучаствовать в судьбе животного. Для последних есть несколько вариантов, один из них - сразу позвонить в организацию, занимающуюся бездомными. Таких в Пскове уже две – «Зоозащита» и «Шанс». В районах Псковской области тоже начали появляться приюты. К примеру, в Порхове открыт приют «Добрый», аналогичные организации созданы в Острове и Новосокольниках. Однако, велика вероятность, что в приюте вам откажут в приёмке животного, потому что все они давно переполнены, да и финансируются, в основном, за счет пожертвований. Поэтому, возможно, вам придётся действовать самостоятельно – то есть забрать животное к себе домой.

№4. Постараться заманить домой. Но если вы решили ни в коем случае не оставлять несчастного на дороге и помочь ему выжить, нужно осознавать ответственность, которая ляжет на ваши плечи. Во-первых, это непредвиденные расходы, хотя, в большинстве случаев, не очень большие. Во-вторых, придётся потратить уйму времени на адаптацию животного в новом доме. Ну а в-третьих, мы в ответе за тех, кого приручили, и обратного пути уже не будет.

Тем, кто готов немного потрудиться во имя спасения милого создания, прежде всего, необходимо провести его визуальный осмотр. Если на теле есть язвочки, открытые раны или другие повреждения, лучше сначала отвезти зверя к ветеринару, а не тащить домой. Если же на первый взгляд животное здорово, можно попытаться взять его на руки (для гигиены наденьте перчатки) или позвать за собой, используя в качестве приманки еду. В первый раз может и не получиться, но если вы будете каждый день подкармливать животное, однажды оно пойдет за вами, не сомневайтесь!

№5. Помыть и обогреть. Знакомство с жилищем лучше начать с ванной, если, конечно, успеете поймать найдёныша, пока он не забрался под кровать или шкаф. Ведь смена обстановки, новый человек, незнакомые запахи, а тем более наличие в доме других животных – все это стресс для него! Кстати, от контакта с домашними любимцами новенького обязательно нужно оградить, если потом не хотите лечить всех сразу. В общем, будет лучше, если вы сразу же помоете животное с шампунем от блох. В процессе можно заодно его как следует осмотреть. Во время купания следите, чтобы вода не попала уши. Для безопасности можно соорудить из полиэтиленового пакета что-то наподобие шапочки для душа. После того, как вы справились с этой нелегкой задачей, испуганному коту или псу ни в коем случае нельзя сразу выпрыгивать из ванной - его нужно как можно лучше вытереть полотенцем, иначе заболеет.

№6. Дать адаптироваться. Потом дайте кошке или собаке немного поесть (только не закармливайте, желудок должен адаптироваться к домашней пище!) и, наконец, отдохнуть. Не надо приставать с таблетками, каплями и градусником, это может немного подождать. А вот когда пушистик немного освоится, следует позаботиться о его здоровье. Лучше всего отвезти на осмотр к ветеринару, обезопасив себя и других обитателей жилища, или, если уж совсем нет возможности выманить животное обратно на улицу, пригласить врача домой.

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После всех этих процедур наступает длительный период адаптации – как для животного, так и для вас. В первые дни питомец обычно очень зажат, а наличие других животных усугубит ситуаци: как правило, они не рады появлению новеньких на своей территории. Поэтому нужно следить за их поведением, не допускать конфликтов, но не в коем случае не ругать, если что-то пошло не так: домашний тогда никогда не примет найденыша, а тот, в свою очередь, не сможет освоиться в новом доме.

№7. Попробовать пристроить. Именно на этом этапе приходит время принять очень важное решение – оставить себе нового постояльца или пытаться его пристроить «в добрые руки». Во втором случае нужно разместить объявления на всевозможных интернет-ресурсах: в группах помощи животным в социальных сетях, на сайтах «Из рук в руки», «Авито» и т д. Не забывайте делать красивые фотографии! Кстати, у чистого и здорового животного шансов найти дом гораздо больше, именно поэтому сначала лучше провести водные процедуры и избавиться от паразитов. Тем более, это недолго и недорого.

Объявления можно распечатать и развесить по пути на работу, в подъезде, во дворе, и чем креативнее и ярче они будут, тем лучше. Кстати, бывают случаи, когда животное оказывается потеряшкой, и находятся его старые хозяева, которые уже с ног сбились в поисках любимца. Также можно воспользоваться «сарафанным радио». Вдруг кому-то из ваших друзей нужен именно такой «черный котик с зелеными глазами». Ещё один действенный способ - постоять с животным на рынке. Но нужно понимать, что этот процесс может затянуться, так как в случае с бездомными животными предложение намного превышает спрос.

№8. Что делать, если привыкли к найдёнышу. Иногда, когда передержка затягивается, люди решают оставить животное себе, даже если с самого начала этого не планировали, - сказывается привыкание к хвостатому жильцу. Но и в этом случае могут возникнуть трудности, потому что ему требуется специальный уход, отличающийся, к примеру, от ухода за зверьком, купленным на выставке. Поэтому подойти к такому решению следует осознанно, трезво соотнеся свои желания и возможности. Прежде всего, всё-таки посетите ветеринара, если до сих пор этого не сделали. Ведь даже при отсутствии серьезных проблем со здоровьем важно соблюдать некоторые требования. К примеру, правильно кормить найдёныша, пищеварение которого после уличной пищи, скорее всего, нарушено. Врач поможет подобрать правильный рацион, а также даст пару советов, как ускорить привыкание собаки или кота к домашней жизни.

Не пугайтесь, если животное воет или мяукает по ночам, постоянно прячется или проявляет агрессию к членам семьи или домашним питомцам, - это нормальная реакция на перемену обстановки. Чтобы справиться с возникшими трудностями, можно обратиться к дрессировщику или почитать специализированную литературу, которую сейчас легко найти в Интернете. Главное – не проявлять жесткость к новому обитателю, не ругать его за провинности, пытаться скорректировать поведение методом «пряника», но без кнута.

Конечно, воспитать котенка или щенка проще, чем взрослое животное. Но нет ничего невозможного. Просто нужно запастись терпением и немного посодействовать новому питомцу в его адаптации. Поверьте, ему намного тяжелее, чем вам. Чаще всего взрослые животные - воспитанные, уже приученные к лотку и неприхотливые в еде. Ведь если когда-то они были домашними, то легко вспомнят, как нужно себя вести. И помните: даже самый дикий и облезлый кот становится ручным и ласковым в ответ на человеческую доброту.

Кстати, в выборе в пользу бездомного животного есть масса плюсов: они более выносливы, у них хороший иммунитет, поэтому они меньше подвержены различным заболеваниям, которые зачастую встречаются у породистых кошек и собак. Помимо этого, уличные животные до конца жизни испытывают к своим новым хозяевам чувство глубокой привязанности, и, взяв такого питомца, вы обретёте верного и преданного друга на долгие годы. Согласитесь, некоторые сложности в первые месяцы после того, как вы приютили бродячее животное, стоят радостного лая или мурчания, с которыми вас встречают с работы.

Только не стоит забывать о том, что огромное количество животных не рождаются на улице – их туда выкидывают «хозяева». Поэтому столкнувшись с первыми трудностями, не отправляйте животное обратно на улицу, а попытайтесь их разрешить! Потому что проблема бездомных животных – это наша безответственность, наше равнодушие и жесткость, а собаки и кошки не виноваты в том, что не всегда соответствуют ожиданиям человека. У них тоже есть чувства, с которыми нужно считаться.

Естественно, всех бездомных животных невозможно поселить у себя дома. Но это не значит, что нужно отворачиваться от взгляда брошенной собаки или кошки, искать причины, почему им уже нельзя помочь, и, к сожалению, находить. Есть масса других вариантов, как немного улучшить их жизнь. Можно покормить, попытаться найти хозяев или хотя бы обустроить временное жилище своими руками, что особенно актуально в период холодов. Например, сколотить будку и поставить её во дворе. Или, на крайний случай, найти большую коробку и постелить в ней старое одеяло.

Да и просто погладив облезлого кота, вы можете вернуть ему веру в людей и в то, что когда-нибудь он найдёт своего человека. Ведь «лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие».