0
17:01
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
14:27
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
Еще новости
Спорт

«Космический забег» стартует в Пскове 14 апреля

14 апреля в честь празднования 60-летия начала космической эры человечества Псков примет участие во всероссийской акции «Космический забег».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, главная задача участников акции - преодолеть дистанцию в 1 тысячу 957 метров, протяжённость которой символизирует год старта первого искусственного спутника Земли.

Старт забега состоится в 18:00 от Покровской башни. Запись участников осуществляется в комментариях под постом о мероприятии в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону 8 (8112) 29-70-47.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
12 апреля 2017
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
12 апреля 2017
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
05 апреля 2017
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 13
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...