«Космический забег» стартует в Пскове 14 апреля
14 апреля в честь празднования 60-летия начала космической эры человечества Псков примет участие во всероссийской акции «Космический забег».
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, главная задача участников акции - преодолеть дистанцию в 1 тысячу 957 метров, протяжённость которой символизирует год старта первого искусственного спутника Земли.
Старт забега состоится в 18:00 от Покровской башни. Запись участников осуществляется в комментариях под постом о мероприятии в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону 8 (8112) 29-70-47.