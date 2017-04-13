12 человек, находившихся в федеральном розыске, обнаружила псковская Росгвардия

16:43, 13 апреля 2017, ПАИ

В отделе вневедомственной охраны Росгвардии подвели итоги оперативно-служебной деятельности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за три месяца этого года сотрудники вневедомственной охраны пресекли 145 правонарушений в отношении охраняемого имущества граждан и юридических лиц, задержали 28 человек по подозрению в совершении преступлений. Также были установлены 12 человек, находившихся в федеральном розыске.

На пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии области за указанный период поступили 1 тыс. 142 сигнала тревоги. Краж с охраняемых объектов удалось не допустить.