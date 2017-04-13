Росгвардия набирает псковичей на службу в Ненецкий автономный округ
Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан на службу в Ненецком автономном округе.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут претендовать на вакансии заместителя начальника отдела – начальника центра лицензионно-разрешительной работы, заместителя начальника штаба, старшего инспектора по особым поручениям группы планирования штаба, начальника отделения медицинского обеспечения, главного специалиста группы материально-технического обеспечения, инспектора по комплексной защите объектов ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Ненецкому АО».
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Пскове (8112)73-43-12.