Росгвардия набирает псковичей на службу в Ненецкий автономный округ

18:31, 13 апреля 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор граждан на службу в Ненецком автономном округе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут претендовать на вакансии заместителя начальника отдела – начальника центра лицензионно-разрешительной работы, заместителя начальника штаба, старшего инспектора по особым поручениям группы планирования штаба, начальника отделения медицинского обеспечения, главного специалиста группы материально-технического обеспечения, инспектора по комплексной защите объектов ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Ненецкому АО».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Пскове (8112)73-43-12.