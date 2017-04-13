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Общество

Росгвардия набирает псковичей на службу в Ненецкий автономный округ

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит  отбор граждан на службу в Ненецком автономном округе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут претендовать на вакансии  заместителя начальника отдела – начальника центра лицензионно-разрешительной работы, заместителя начальника штаба, старшего инспектора по особым поручениям группы планирования штаба, начальника отделения медицинского обеспечения,  главного специалиста группы материально-технического обеспечения, инспектора по комплексной защите объектов ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Ненецкому АО».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Пскове (8112)73-43-12.

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