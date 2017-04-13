К чемпионату по компьютерному многоборью готовятся псковские пенсионеры

16:28, 13 апреля 2017, ПАИ

Псковские пенсионеры готовятся к участию в VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, финал которого пройдет 25-27 мая в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Отборочный тур в Псковской области – конкурс «Компьютерное просвещение – старшему поколению» - пройдёт на базе регионального отделения ПФР 24 апреля.

Компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина.

Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.