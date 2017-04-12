0
17:01
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
14:27
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
Еще новости
Спорт

Чемпионат Северо-Запада по волейболу пройдёт в Пскове

С 14 по 16 апреля в Пскове состоится Чемпионат Северо-Западного федерального округа по волейболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в Чемпионате примет участие рекордное количество команд — 11 мужских и 6 женских из Псковской, Калининградской, Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники соревнований поборются не только за чемпионство, но и за спортивные звания кандидатов и мастеров спорта. Командам-победителям вручат кубки, медали и грамоты, а лучших волейболистов наградят памятными медалями и призами.

14 апреля с 14:00 до 22:00 соревнования пройдут в Доме спорта на Набережной реки Великой, 16 и в спортивном клубе «СКАВ» на улице Советской, 108, а с 15:30 до 20:00 – в спорткомплексе «Олимп» в деревне Борисовичи.

15 апреля состязания стартуют в Доме спорта (с 9:00 до 21:00) и клубе «СКАВ» (с 10:00 до 18:00).

16 апреля игры запланированы только в Доме спорта (с 9:00 до 17:00).

Следить за ходом соревнований будет судья высшей категории Сергей Ершов.

Соревнования пройдут при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту. Организаторами Чемпионата выступают Северо-Западная волейбольная ассоциация, Всероссийская федерация волейбола и Псковская областная общественная организация «Федерация волейбола».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
12 апреля 2017
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
12 апреля 2017
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
05 апреля 2017
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 13
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...