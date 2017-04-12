Чемпионат Северо-Запада по волейболу пройдёт в Пскове

17:34, 13 апреля 2017, ПАИ

С 14 по 16 апреля в Пскове состоится Чемпионат Северо-Западного федерального округа по волейболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в Чемпионате примет участие рекордное количество команд — 11 мужских и 6 женских из Псковской, Калининградской, Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники соревнований поборются не только за чемпионство, но и за спортивные звания кандидатов и мастеров спорта. Командам-победителям вручат кубки, медали и грамоты, а лучших волейболистов наградят памятными медалями и призами.

14 апреля с 14:00 до 22:00 соревнования пройдут в Доме спорта на Набережной реки Великой, 16 и в спортивном клубе «СКАВ» на улице Советской, 108, а с 15:30 до 20:00 – в спорткомплексе «Олимп» в деревне Борисовичи.

15 апреля состязания стартуют в Доме спорта (с 9:00 до 21:00) и клубе «СКАВ» (с 10:00 до 18:00).

16 апреля игры запланированы только в Доме спорта (с 9:00 до 17:00).

Следить за ходом соревнований будет судья высшей категории Сергей Ершов.

Соревнования пройдут при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту. Организаторами Чемпионата выступают Северо-Западная волейбольная ассоциация, Всероссийская федерация волейбола и Псковская областная общественная организация «Федерация волейбола».