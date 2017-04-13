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Культура

Творческая делегация из Риги прибыла в псковский колледж искусств

В Псковский областной колледж искусств имени  Н. А. Римского-Корсакова прибыла делегация из Риги, в состав которой вошли представители 95-й средней школы и хореографический ансамбль Magic Dance. Гости пробудут в Пскове с 13 по 16 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

Рижане будут участвовать в мастер-классах, проводить вместе с псковичами творческие лаборатории по эстрадному и современному танцу, эстрадному пению, проведению концертной программы для студентов колледжа искусств и жителей города.

В рамках творческого визита молодёжного коллектива состоится показ студенческих работ специализации «Театральное творчество» Псковского колледжа искусств (мастер курса Людмила Масленникова).  Также программа пребывания рижской делегации включает экскурсию по городу и посещение Приказной палаты.

14 апреля в 18:00  в концертном зале отделения культуры и искусств колледжа (улица Набат, 5) состоится концерт  хореографического ансамбля Magic Dance (руководитель Светлана Шарендо). Вход на него свободный.

Добавим, что руководитель творческой делегации Светлана Шарендо – выпускница Псковского кульпросветучилища и Псковского филиала Санкт-Петербургского университета культуры. Именно по её инициативе хореографический коллектив уже на протяжении нескольких  лет тесно сотрудничает с колледжем искусств.

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