Топ-10 лучших школ составили в Псковской области

17:02, 13 апреля 2017, ПАИ

Топ-10 лучших школ составили в Псковской области по итогам проверки 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наилучшие знания показали: Центр образования «Псковский педагогический комплекс», Средняя общеобразовательная школа № 9 города Великие Луки, Средняя общеобразовательная школа № 13 Великих Лук, Средняя общеобразовательная школа № 2 города Великие Луки, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Печорская гимназия, Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки, Тямшанская гимназия Псковского района, Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова города Невеля, Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016 году независимая оценка проводилась в отношении 152 муниципальных (государственных) образовательных организаций региона, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в отношении 140 образовательных организаций муниципального уровня (92%) и 12 государственных образовательных организаций (8%).

Оценка проводилась по таким общим критериям как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации; удовлетворенность качеством оказания услуг. Результаты подводились в соответствии с методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации.

С итогами независимой оценки 2016 года можно познакомиться на официальном сайте Государственного управления образования Псковской области, закладке «Независимая оценка качества», «Результаты независимой оценки качества сферы образования в 2016 году» или на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

По итогам оценки в образовательных организациях совершенствуется психолого-педагогическая подготовка педагогических работников, организовано повышение квалификации педагогов в образовательных организациях с низким качеством знаний обучающихся; обеспечено выделение в установленном порядке средств на обновление материально-технической базы образовательных организаций.

В 2017 году независимая оценка пройдёт в отношении образовательных учреждений дошкольного, дополнительного и профессионального образования.