Более 100 танцоров из России и Латвии выступят на фестивале «BEZ_PREDEL-2017» в Пскове

17:51, 13 апреля 2017, ПАИ

Более 100 заявок поступили на участие в открытом танцевальном хип-хоп фестивале «BEZ_PREDEL-2017», который пройдет 21-22 апреля в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, в фестивале примут участие представители Латвии и России: Великого Новгорода, Москвы, Екатеринбурга и других городов. Заявки на участие принимаются до 14 апреля.

В этом году фестиваль посвящен юбилею танцевальной команды «Хоть отбавляй!», которая отпразднует свое 15-летие, заявлены 7 номинаций. На сегодняшний день поданы более 80 сольных и 20 групповых заявок, задействованы все номинации.

Отборочный этап номинации «Шоу» назначен организаторами фестиваля на 16:00 21 апреля и состоится в здании Колледжа искусств (улицы Воеводы Шуйского, 2), в этот день выберут 10 лучших команд для участия в финале. Финал фестиваля состоится 22 апреля в 18:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2). В этот же день пройдет отбор участников в сольных номинациях и финалы баттлов. Регистрация участников начнется с 11:00, для зрителей вход будет открыт с 12:00.

На 23 апреля запланирована вечеринка в честь Дня рождения школы танцев «Хоть Отбавляй!».

В состав жюри фестиваля войдут руководитель школы танцев «Хоть Отбавляй!» Кирилл Кочнев, член команды «Хоть Отбавляй!» Давид Киреев, а также другие участники этого объединения, которые стояли у истоков создания школы, победители и призеры престижных соревнований. Кроме того, оценивать выступления участников будет профессиональный танцор из Санкт-Петербурга Тадж Баимурадов. Ведущим фестиваля станет участник всемирно известной брейк-данс команды «Top9 Crew» Дмитрий Колокольников (B-boy Komar). Музыкальное сопровождение обеспечат Юрий Алексеев (DJ F-Twice) и Алексей Дмитриев (Space-G) из города Кириши. Среди приглашенных участников - Евгений Капитонов (B-boy Kap) и Антон Сабуров (B-boy Uzrock) из Санкт-Петербурга, Вячеслав Михайлов (B-boy Barteckiy) из Москвы.

Победитель танцевального конкурса «BEZ_PREDEL-2017» в номинации Break-dance (profi) автоматически попадет в финал чемпионата по брейк-дансу Yalta Summer Jam 2017 года в Ялте. В финал этих соревнований выходят всего 16 человек со всего мира, предварительно прошедших ряд серьезных испытаний.

Отметим, фестиваль «BEZ_PREDEL» проводится в Пскове каждый апрель, начиная с 2011 года. Его целью является обнаружение и продвижение творческих субкультурных танцевальных молодежных групп и отдельных исполнителей. В 2016 году в фестивале принимали участие около 300 танцоров, а собралось более 500 зрителей.

Участие в конкурсе бесплатное. Для зрителей вход стоит 100 рублей. Подробнее о номинациях и условиях участия можно узнать в сообществе фестиваля.

Справки по телефону: 56-44-44.