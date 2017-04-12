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Спорт

Легкоатлетическую эстафету в честь Дня космонавтики устроили в Псковском филиале Академии ФСИН

12 апреля в честь Дня космонавтики в Псковском филиале Академии ФСИН провели легкоатлетическую эстафету, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Стало уже доброй традицией в День космонавтики выявлять самых быстрых, смелых и умелых среди курсантов. Нынешний год в этом смысле не стал исключением: сотрудники кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки провели соревнования по легкой атлетике среди переменного состава образовательной организации», - отметили в пресс-службе.

В эстафете приняли участие 72 спортсмена. По итогам всех 12 этапов победителем стала команда 4 курса.

Победители и призеры соревнований были награждены сладкими подарками.

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