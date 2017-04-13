Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе

17:10, 13 апреля 2017, ПАИ

​Председатель Псковского областного Собрания (ПОС), секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов провёл личный приём граждан. К депутату обратились жители области, нуждающиеся в помощи по земельным, имущественным вопросам. Часть обращений предполагала консультацию по действию региональных нормативных правовых актов в части предоставления мер социальной поддержки. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

Галина Клюева обратилась к Александру Котову от имени группы граждан, пытавшихся приобрести квартиры в ЖК «Европа» через подрядную организацию ООО «Строй СА», но так и не получивших после произведённых расчётов обещанное жильё. Напомним, в конце 2016 года застройщик расторг договор с подрядчиком, не выполнившим обязательства, и после проведённой сверки выяснилось, что руководитель ООО «Строй СА» продавал недвижимость, на которую организация не имела прав.

Стоимость квартир была заявлена значительно ниже рыночной. По словам посетительницы приёмной, подрядчик объяснил это особыми условиями – организация нуждалась в срочном приобретении строительных материалов, поэтому потенциальным жильцам было предложено внести сразу всю сумму наличными. Передача денежных средств оформлялась договором займа, в котором не были чётко прописано ни сроки, ни обязательства юридического лица.

«Я вам прямо скажу, с юридической точки зрения у вас непростая ситуация, - прокомментировал обращение, суть которого уже не раз звучала в новостях региональных СМИ, Александр Котов. – Если бы вы были обманутыми дольщиками, у нас была бы возможность по-другому действовать, нам было бы легче вернуть вам средства или недвижимость». Депутат отметил, что для начала необходимо дождаться результата следствия: «Чтобы довести до конца уголовное дело по статье «мошенничество», нужны объективные доказательства».

Александр Котов сообщил, что следит за развитием ситуации, поскольку аналогичное обращение к нему уже поступило ранее. «Вопрос резонансный. Я думаю, будет правильно, если мы рассмотрим его на сессии в формате парламентского часа. Всё, что возможно в этой ситуации, мы будем делать. Но сразу должен вас предупредить: быстрого решения не будет – одним взмахом не получится», - обозначил ход работы по обращению Александр Котов.

Псковички Нина Иванцова и Татьяна Ткачева поинтересовались у председателя Собрания, сохранятся ли с введением платёжных карт в городских автобусах льготные проездные, на что Александр Котов ответил утвердительно. Кроме того, пенсионерки в очередной раз подняли вопрос предоставления мер социальной поддержки и, в частности, выплат ветеранам труда.

«Главное, к чему мы стремились – это обеспечить справедливый подход ко всем, кто имеет это звание, независимо от места и условий проживания. Обоснованность нашего решения признал Верховный суд. Мы поступаем по закону», - сообщил посетительницам приёмной Александр Котов.