0
18:17
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
17:10
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
17:02
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
16:00
ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
12:50
Читатели ПАИ увидят цирк
12:37
В Пскове появится кафе-дебаркадер
Еще новости
  • Коротко
Общество

«Псковэнерго» напоминает правила поведения в охранных зонах линий электропередачи

В связи с наступлением весенне-летнего сезона,  активизацией массовых сельхозработ и деятельности на личных приусадебных участках филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает правила поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, для всех воздушных ЛЭП установлены охранные зоны в зависимости от класса напряжения. Особая зона безопасности по обе стороны от крайних проводов для линий 0,4 кВ составляет 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м, ВЛ 35 кВ – 15 м, ВЛ 110 кВ – 20 м. Для подземных кабельных линий охранная зона составляет 1 м по обе стороны от оси КЛ, для подводных КЛ – 100 м. О размере охранной зоны предупреждают специальные таблички или знаки, нанесенные на опоры ЛЭП.  Использование охранных зон для строительства или проведения каких-либо работ, не связанных с обслуживанием данного электросетевого объекта, строго регламентировано в целях обеспечения безопасности.

В границах охранных зон ЛЭП запрещено складировать и хранить материалы, размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки. В охранных зонах ЛЭП до 1 кВ такие виды деятельности допустимы только с письменного разрешения МРСК Северо-Запада, для получения которого необходимо обратиться в электросетевую организацию.

С МРСК Северо-Запада необходимо согласовывать следующие виды работ в охранных зонах ЛЭП: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные   с временным затоплением земель; посадку и вырубку деревьев и кустарников; полив сельскохозяйственных культур в случае, если  высота  струи воды может составить свыше 3 м в охранных  зонах  ВЛ; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м; полевые   сельскохозяйственные    работы  с  применением сельскохозяйственных машин и оборудования  высотой  более  4 м.

В охранных зонах подземных кабельных линий необходимо согласовывать с электросетевой организацией земляные работы на глубине  более  0,3  метра (на вспахиваемых землях - на глубине более  0,45  метра);  планировку    грунта;  полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.

В охранных зонах ЛЭП строго запрещается:

-набрасывать на провода и опоры воздушных  ЛЭП посторонние предметы;

-подниматься  на  опоры  воздушных  ЛЭП;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи, спортивные модели  летательных  аппаратов;

-разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах  кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон;

-производить  работы  ударными  механизмами,  сбрасывать  тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;

-складировать и размещать свалки, производить  сброс  и  слив  едких  и  коррозионных веществ  и  горюче-смазочных  материалов.

Правила использования охранных зон ЛЭП установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года (действуют в редакции от 17.05.2016 г. № 444) в первую очередь, в целях обеспечения безопасности населения. Со своей стороны электросетевое предприятие делает всё, чтобы объекты были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних и снабжены предупреждающими знаками. Но при этом энергетики призывают не игнорировать простые правила электробезопасности и помнить, что желание использовать землю под ЛЭП по своему усмотрению не отменяет законов физики и не делает энергообъекты  безопасными.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» призывает всех граждан:  если вы стали очевидцем нарушения правил охранных зон ЛЭП или обнаружили энергообъект с поврежденным защитным ограждением и без предупреждающих знаков,  немедленно сообщите об этом по телефону бесплатной горячей линии 8-800-333-02-52 или диспетчеру по номеру, указанному на данном энергообъекте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
13 апреля 2017
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
13 апреля 2017
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
13 апреля 2017
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области 1
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
Читатели ПАИ увидят цирк
13 апреля 2017
Читатели ПАИ увидят цирк
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 8
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области
13 апреля 2017
Приём заявлений на выдачу водительских прав начал МФЦ Псковской области 1
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля
13 апреля 2017
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт на берегу Чудского озера с 21 по 23 апреля

Идет загрузка...