«Псковэнерго» напоминает правила поведения в охранных зонах линий электропередачи

17:43, 13 апреля 2017, ПАИ

В связи с наступлением весенне-летнего сезона, активизацией массовых сельхозработ и деятельности на личных приусадебных участках филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает правила поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, для всех воздушных ЛЭП установлены охранные зоны в зависимости от класса напряжения. Особая зона безопасности по обе стороны от крайних проводов для линий 0,4 кВ составляет 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м, ВЛ 35 кВ – 15 м, ВЛ 110 кВ – 20 м. Для подземных кабельных линий охранная зона составляет 1 м по обе стороны от оси КЛ, для подводных КЛ – 100 м. О размере охранной зоны предупреждают специальные таблички или знаки, нанесенные на опоры ЛЭП. Использование охранных зон для строительства или проведения каких-либо работ, не связанных с обслуживанием данного электросетевого объекта, строго регламентировано в целях обеспечения безопасности.

В границах охранных зон ЛЭП запрещено складировать и хранить материалы, размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки. В охранных зонах ЛЭП до 1 кВ такие виды деятельности допустимы только с письменного разрешения МРСК Северо-Запада, для получения которого необходимо обратиться в электросетевую организацию.

С МРСК Северо-Запада необходимо согласовывать следующие виды работ в охранных зонах ЛЭП: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадку и вырубку деревьев и кустарников; полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м в охранных зонах ВЛ; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м; полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.

В охранных зонах подземных кабельных линий необходимо согласовывать с электросетевой организацией земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра); планировку грунта; полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.

В охранных зонах ЛЭП строго запрещается:

-набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

-подниматься на опоры воздушных ЛЭП;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов;

-разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи вблизи охранных зон;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн в охранных зонах энергообъектов;

-складировать и размещать свалки, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

Правила использования охранных зон ЛЭП установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года (действуют в редакции от 17.05.2016 г. № 444) в первую очередь, в целях обеспечения безопасности населения. Со своей стороны электросетевое предприятие делает всё, чтобы объекты были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних и снабжены предупреждающими знаками. Но при этом энергетики призывают не игнорировать простые правила электробезопасности и помнить, что желание использовать землю под ЛЭП по своему усмотрению не отменяет законов физики и не делает энергообъекты безопасными.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» призывает всех граждан: если вы стали очевидцем нарушения правил охранных зон ЛЭП или обнаружили энергообъект с поврежденным защитным ограждением и без предупреждающих знаков, немедленно сообщите об этом по телефону бесплатной горячей линии 8-800-333-02-52 или диспетчеру по номеру, указанному на данном энергообъекте.