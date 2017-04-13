Власти города и жители Великих Лук вышли на субботники

18:02, 13 апреля 2017, ПАИ

В апреле в Великих Луках стартовали субботники, в рамках которых местные жители убирают прошлогодний мусор, обрезают кустарники и сажают новые деревья во дворах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инициаторами субботников стали общественные советники главы города Николая Козловского, откликнувшиеся на его призыв «всем вместе позаботиться о чистоте и порядке своих территорий». На субботники вместе с жителями домов вышли депутаты Великолукской городской Думы, руководители предприятий и учреждений, инвентарем и саженцами помогла городская администрация.

«У меня просто нет слов от восхищения, не знаю, какую благодарность выразить всем людям, которые откликнулись на наш призыв и вышли на мероприятие по благоустройству и уборке дворовой территории, – рассказала общественный советник главы города Лариса Павлова. – Меня очень порадовало, что никто не остался безучастным, наверное, впервые у нас субботник проходит так массово. Когда мы обсуждали его проведение, люди практически все выступили за то, что такие мероприятия необходимо проводить, чтобы создавать комфортные условия не только для своего проживания, но и для культурного воспитания наших детей».

С благоустройством двора дома № 114 по проспекту Октябрьскому по просьбе главы города помощь жильцам оказала команда ЗАО «ЗЭТО» во главе с генеральным директором Денисом Мунштуковым.

Глава города также принял участие в субботние и обсудил текущие вопросы со своим общественным советником Ларисой Павловой. В частности, он поддержал инициативу по дальнейшему развитию двора – для комфортного отдыха жильцов здесь планируется установить беседку.

«Институт общественных советников был создан в декабре прошлого года, и сейчас можно говорить о том, что наша совместная работа превзошла все ожидания, – отметил Николай Козловский. – Сегодня активность проявляют не только общественные советники, но и само население. Причем, с мест идут не просто поручения решить какую-то проблему, но и конкретные разумные предложения по благоустройству дворов, прилегающих территорий, улиц и даже предложения по развитию коммунального и жилищного сектора».

Николай Козловский напомнил, что в предновогодние дни с успехом прошло мероприятие по установке елок во дворах, а сейчас люди проявляют инициативу и интерес к проведению субботников. «Мне приятно отметить, что такая совместная работа городской власти с населением через общественных советников даст возможность сделать наш любимый город Великие Луки еще более комфортным для проживания горожан и более привлекательным для молодежи», – подчеркнул глава города.

Мероприятия по благоустройству дворов продолжатся до конца апреля.